2019/06/20 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن الانتحاري الذي تمت محاصرته في خانقين، قتل بعد قذفه رمانة يدوية كان يحملها.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية وبعد ورود معلومات بوجود انتحاري في كورنيش خانفين، قامت بمحاصرته وعندها قام بقذف رمانة يدوية كان يحملها”.واضاف ان “الانتحاري قتل بعد قذفه للرمانة اليدوية”، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: انتحاري خانقين قتل بسبب رمانة يدوية كان يحملها وكالة خطوة برس.

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