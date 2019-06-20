2019/06/20 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان عن حظر للتجوال في قضاء #خانقين ! صور لكازينو جوار جرة الذي استهدفه الانتحاري قبل قليل

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