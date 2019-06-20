الفراعنة والجواميس والسنونو.. ألقاب منتخبات أمم إفريقيا 2019

2019/06/20 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} ستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 حزيران {غداً} وحتى 19 تموز المقبل.

فساعات تفصلنا عن انطلاق بطولة التي تقام مصر على ملاعب وهي القاهرة، 30 يونيو حزيران {الدفاع الجوي}، السلام، الإسكندرية، السويس والإسماعيلية.ويتنافس لأول مرة في تاريخ البطولة 24 منتخباً على لقب البطولة، ويعتمد كل منتخب على مجموعة من النجوم من أجل رفع الأميرة السمراء.ولدّي المنتخبات المُشاركة في البطولة أكثر من لقب، والتي تميزهم، وترجع للتاريخ وثقافة كل بلد، حيث تعددت ألقاب المنتخبات المشاركة بين الحيوانات والصفات ليكون اللقب الرسمي للمنتخبات.ويُسلط "بطولات" في هذا التقرير الضوء على المنتخبات المُشاركة في البطولة وألقابهم والتي جاءت كالتالي:المجموعة الأولى {الكونغو الديموقراطية ومصر وأوغندا وزيمبابوي} .المجموعة الثانية {بوروندي وغينيا ومدغشقر ونيجيريا}.المجموعة الثالثة {الجزائر وكينيا والسنغال وتنزانيا }.المجموعة الرابعة {كوت ديفوار والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا}.المجموعة الخامسة{أنجولا ومالي و موريتانيا وتونس}.المجموعة السادسة{بنين والكاميرون وغانا وغينيا بيساو}.



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