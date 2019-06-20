(بغداد اليوم) تنشر أسماء المرشحين لعضوية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

2019/06/20 | 23:57

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بغداد اليوم - بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، اسماء المرشحين لعضوية شبكة الاعلام العراقي.

وتضمنت قوائم اسماء المرشحين التي حصلت (بغداد اليوم) عليها، على 45 اسماً، للتنافس على تولي منصب عضوية مجلس الامناء في شبكة الاعلام للفترة من 22 حزيران الجاري ولغاية 1 تموز المقبل.

قوائم الاسماء:

بغداد اليوم _ الديوانية

أكدت كتلة بدر، في مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عزم المجلس بالمضي في استجواب المحافظ سامي الحسناوي، على الرغم من إجازته.

وقال عضو المجلس، جعفر الموسوي عن كتلة بدر، في حديثه لـ(بغداد اليوم) إن "مجلس

بغداد اليوم _ خاص

كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، الخميس (20 حزيران 2019)، عن الأسباب التي جعلت العراق، ضمن اقل دول العالم جذباً للاستثمارات وذلك بعد نشر تقرير اممي وضع العراق وقطر في المرتبة الاخيرة .

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت،

بغداد اليوم

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