جواد بولس - المشتركة في غرفة الانعاش من جديد

2019/06/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس لم يعلن حتى تاريخ كتابة هذه السطور عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة، رغم ما ورد من تطمينات على ألسنة من تحدث في الاعلام باسم جميع مركباتها، حيث أكد هؤلاء أن كل اللقاءات، سواء كانت ثنائية أم رباعية، جرت في أجواء ايجابية وبنوايا تؤكد على الإلتزام بإعادة بناء القائمة المشتركة استجابة لإرادة أبناء الشعب واستعادة لثقتهم، ومن أجل مواجهة تحديات المرحلة.تدفعني كل المؤشرات الموضوعية باتجاه المراهنة على......

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