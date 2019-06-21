محمد عبد المجيد - الأحد عشر شيطانا!

2019/06/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد كانوا أحد عشر شيطانا يحاكمون سيد الشياطين عن ثمانية عشر يوما غضب خلالها أبناء المصريين الصامتين على الظلم لمدة ثلاثين عاما.كان القضاة المصريون قادمين من قاع جهنم ليصدروا حُكم العدالة على ديكتاتور وطاغية ومستبد مارس اللصوصية والتعذيب والاغتصاب والتزوير والتزييف والتهريب وفتح السجون للأبرياء وجرّ مصر إلى القاع.كلهم كانوا يعرفون من خلال حياتهم المصرية وعشرات الآلاف من الوثائق والشواهد والقرائ......

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