مقتل 18 من الدواعش بعملية نيجرية فرنسية أميركية

2019/06/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قتل 18 "إرهابيًا" من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأميركية في الفترة من 8 إلى 18

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