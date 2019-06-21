الشيوخ الامريكي يصوت على ايقاف بيع الأسلحة للنظام السعودي

2019/06/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، لصالح وقف بيع أسلحة أميركية للسعودية والإمارات والأردن، في قرار من المتوقع أن ينقضه الرئيس دونالد ترامب.

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