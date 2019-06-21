2019/06/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bj5mR6k8-NE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً 2019/6/20 قناة الأيام الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً 2019/6/20 قناة الأيام الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).