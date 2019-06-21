الاعلام الامني: انتحاري خانقين قتل بانفجار رمانة يدوية كان يحملها ادت لاصابة مدني

2019/06/21 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان الانتحاري في خانقين قتل بواسطة رمانة يدوية كان يحملها وانفجرت عليه.وقالت الخلية في بيان صفحي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، القوات الأمنية في محافظة ديالى تتمكن من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث

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