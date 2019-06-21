2019/06/21 | 00:13

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شرطة ديالى تعلن الحصيلة النهائية لتفجير كازينوا وسط قضاء خانقين

الجمعة

21

حزيران

2019 :

12:09 am

19

اعلن المتحدث الاعلامي بسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن الحصيلة

النهائية لمحاولة تفجير كازينو وسط قضاء خانقين التي اسفرت عن اصابة

خمسة مدنين بجروح طفيفة ومقتل الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في

الكازينوا بعد ان اصيب بقنبلة يدوية حاول تفجيرها وسط الكازينو

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