2019/06/21 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة ديالى : جرح 5 مواطنين جراء التفجير الارهابي !

الخميس

20

حزيران

2019 :

11:56 pm

17

دائرة صحة ديالى الانفجار اسفر عن جرح ٥ مواطنين بجروح بسيطة

علما ان جثة الانتحاري موجودة في مستشفى خانقين الذي قتل بالحادثة

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى : جرح 5 مواطنين جراء التفجير الارهابي !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى : جرح 5 مواطنين جراء التفجير الارهابي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).