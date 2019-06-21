2019/06/21 | 00:13
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صحة ديالى : جرح 5 مواطنين جراء التفجير الارهابي !
الخميس
20
حزيران
2019 :
11:56 pm
17
دائرة صحة ديالى الانفجار اسفر عن جرح ٥ مواطنين بجروح بسيطة
علما ان جثة الانتحاري موجودة في مستشفى خانقين الذي قتل بالحادثة
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى : جرح 5 مواطنين جراء التفجير الارهابي !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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