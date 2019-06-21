خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية في خانقين

2019/06/21 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الامني اليوم الخميس بياناً ذكرت فيه تفاصيل احباط عملية إرهابية في خانقين.

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