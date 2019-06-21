بالصور.. الإعلام الأمني يوضح تفجير خانقين

2019/06/21 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت خلية الإعلام الامني، التفجير الانتحاري في أحد مقاهي قضاء خانقين في محافظة ديالى مساء الخميس.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، القوات الأمنية في محافظة ديالى تتمكن من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".وأضاف ان "هذا الارهابي أقدم على رمي رمانة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".انتهى

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