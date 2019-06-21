2019/06/21 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد محافظ بابل كرار العبادي، اليوم الخميس، على ان دوائر المحافظة كانت تعاني من سيطرة جهات سياسية عليها وكل دائرة تتبع جهة او مجموعة، وفيما بين انه تمت معالجة كل هذه الاشكالات الادارية والاهتمام بالجانب البلدي والصحي بالمحافظة، كشف عن المشاريع الجديدة في المحافظة ومنها انشاء مطار.وقال العبادي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بابل: دوائر المحافظة كانت تتبع جهات سياسية وبدأنا مرحلة جديدة بتقديم الخدمات وانجاز المشاريع المركز الخبري الوطني.

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