الاعلام الامني تصدر توضيحا بشأن التفجير في خانقين

2019/06/21 | 00:27

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الإعلام الامني، الجمعة، توضيحا بشأن التفجير الذي استهدف كازينو وسط خانقين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، القوات الأمنية في محافظة ديالى تتمكن من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث اقدم هذا الارهابي على رمي رمانة يدوية".

واضافت، "قد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس، عن القاء القبض على الانتحاري الذي قام برمي رمانة يدوية في خانقين قبل تفجير نفسه.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الانتحار

بغداد اليوم - ديالى

كشف قيادة شرطة ديالى، الخميس، تفاصيل انفجار الكازينو وسط خانقين.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا ويحمل رمانة يدوية هاجم كازينو قرب

بغداد اليوم- ديالى

افاد عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي، الخميس، بإصابة 4 اشخاص في حصيلة اولية لانفجار استهدف كازينو شعبي في قضاء خاقين بالمحافظة.

وقال الدلوي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "انتحاري فجر نفسه بالقرب من كازينو شعبي في احدى م

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