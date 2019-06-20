2019/06/21 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شذى رفعت

يطالني السهر

مرغمة

فقد بَعُدت

بيننا حُجب

وان قَرّبَ

بيننا الافق

ستبقى

تتجاذب

الشمس والقمر

في ساعاتي

نبض وشوق

انتظرك

رغم البعد

استميحك

عذراً ايها الوقت

لقاء

في تقاطع الزمن

متى نلتقي

متى نزيل

تفاوت الوقت

فأحتضن الفرق

وتزول الحُجب

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