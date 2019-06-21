البابا المصري يبحث مع سفير العراق بالقاهرة تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب

2019/06/21 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الخميس، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة.

وقال بيان صادر

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