جاسم ألصفار - الحياة السعيدة

2019/06/21 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار عند كتابتي لعنوان مقالتي لهذا اليوم تذكرت البير كامو في روايته "الموت السعيد" والتي ترسم طريقا مأساويا في البحث عن السعدة ينتهي بموت بطل الرواية في ظروف وصفها الكاتب بالموت السعيد.تذكرت هذه الرواية مع ان ما قررت ان اكتبه ليس عنها بل عن السعادة في المجتمع الاشتراكي السوفيتي التي ما زال يحن لها الكثيرون ممن عاصروا تلك الفترة.في الاتحاد السوفيتي عشت في منطقة قريبة من موسكو في قرية من قرى محافظة ......

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