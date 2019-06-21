سعيد علام - لماذا العدوان الامريكى على ايران، حتمى ؟!

2019/06/21 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام القاهرة، الخميس 20/6/2019مفى الطريق الى "الصفقة الكبرى" الشرق الاوسط الكبير، بعد هدم العراق وتدمير سوريا واليمن وليبيا، وضمان مصر التام، ودول الخليج التابعة تاريخياً، لم يعد هناك من عائق سوى الجمهورية الاسلامية الايرانية، وملحقاتها، الحرس الثورى، حزب الله، حماس والجهاد، الحوثيين، والاثر الجانبى، النظام السورى، لذا وجب ازالة هذا العائق."الصفقة الكبرى" هى مشروع اقتصادى بح......

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