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شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. البصرة: سلة خير .. والعنب للغير! - 2019/6/20


شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. البصرة: سلة خير .. والعنب للغير! - 2019/6/20
2019/06/21 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7Dp4AtlH6yg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. البصرة: سلة خير .. والعنب للغير! - 2019/6/20) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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