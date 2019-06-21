2019/06/21 | 00:44

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تسجيل 15 طالب و طالبة من ابناء الشهداء في المدارس الاهلية مجاناً

الجمعة

21

حزيران

2019 :

12:24 am

25

ضمن برامجها لرعاية ابناء الشهداء ، قامت هيئة الحشد الشعبي

مديرية النجف الاشرف اليوم بتسجيل ( ١٥ ) طالب وطالبة من ابناء

الشهداء في عدد من المدارس الاهلية مجاناً ، حيث تأتي هذه المبادرة

ضمن عدد من المبادرات التي يقوم بها قسم التربية والتعليم في المديرية

والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم ابناء شهداء الحشد ، وقال مسؤول

المديرية الاستاذ قاسم الخاقاني ان " المديرية مستمرة بمتابعة ابناء

الشهداء وتسجيلهم في المدارس الاهلية مع توفير النقل ووجبات غذائية ،

واضاف الخاقاني ان المديرية تقدم عددا من برامج الرعاية تشمل متابعة

التحصيل العلمي للابناء وتقديم الخدمات الارشادية لهم وتوفير

المستلزمات المدرسية وتأمين خدمات ترفيهية ودورات تقوية اضافة للدعم

العيني لهم " يذكر ان هيئة الحشد في النجف سجلت اكثر من ( ١٣٠ ) ابن

وبنت شهيد العام الماضي وحجز اكثر من ( ٢٥٠ ) مقعداً هذا العام

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