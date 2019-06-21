إرتفاع أسعار النفط 5%

2019/06/21 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قفزت أسعار النفط، أكثر من 5 بالمئة، الخميس، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم لتحفيز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، ومن هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.63 دولار، أو 4.3%، لتبلغ عند التسوية 64.45 دولار للبرميل.وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.89 دولار، أو 5.4%، لتغلق عند 56.65 دولار للبرميل.انتهى

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