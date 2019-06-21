2019/06/21 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BSiqIpLx6ws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | #مشادة بين #السراي و #البياتي سببها الجارة الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | #مشادة بين #السراي و #البياتي سببها الجارة الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).