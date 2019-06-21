2019/06/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وفرنسا يبحثان افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وباريس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وباريس ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفرنسا يبحثان افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وباريس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).