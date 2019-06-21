وزير التجارة: المنتدى الاعمال العراقي التركي مرحلة تاريخية مهمة لتعميق المصالح الاقتصادية

2019/06/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اتحاد الغرف التجارية ، الخميس، اتفاقية مع الغرف التجارية التركية بشأن التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية بين رجال الاعمال في البلدين.

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