نجاة النجفي كبير السن البرماني محمد علي زيني من الموت باعجوبة

2019/06/21 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا ان “ثلاث عجلات تعرضت على موكب النائب محمد علي زيني لدى عودته من كربلاء الى بغداد على طريق اللطيفية واطلقت النار على الموكب، الا انه لم يصب احد بأذى”.

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