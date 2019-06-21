2019/06/21 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، صلتها بكتاب تهديد وصل الى نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي، وتحذيره من الحديث ضد ايران.وقال المتحدث باسم الكتائب جعفر الحسيني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الورقة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تهديد كتائب حزب الله لاسامة النجيفي عارية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتائب حزب الله: ورقة التهديد لاسامة النجيفي عارية عن الصحة ولا صلة لنا بها وكالة خطوة برس.

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