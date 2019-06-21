الكونغرس الأمريكي يكرم شابة كردية عراقية .. لتفوقها الدراسي وعملها الإنساني

2019/06/21 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قام #الكونغرس_الأمريكي بتكريم الشابة الكردية العراقية، المنحدرة من محافظة #كركوك، #سارة_محمد-خليل_شواني، لتفوقها في دراستها وعملها في المجال الإغاثي، وتم اختيار سارة مع مجموعة صغيرة من الطلبة ليتم […]

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