2019/06/21 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف حركة الملاحة في مطار جيزان السعودي !

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