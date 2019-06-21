2019/06/21 | 01:15

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الاتحاد الاوروبي : هدفنا تخطي العقوبات الامريكية على ايران !

الاتحاد الأوروبي: - مسؤولون كبار من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إضافة إلى إيران

يلتقون نهاية هذا الشهر في فيينا.- هدف لقاء فيينا هو محاولة تخطي العقوبات الأمريكية للحفاظ على

الاتفاق النووي.

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