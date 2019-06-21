داعش الارهابي يعلن العراق الثاني بعدد العمليات الاسبوع الجاري واسقاط هليكوبتر فرنسية ومقتل امريكيين

2019/06/21 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي في صحيفته النبأ التي اصدرها ليلة امس الخميس بان العراق كان الثاني بعد سوريا من حيث عدد العمليات في العالم حيث نال 17 عملية وعدد القتلى والجرحى 44 وهو رابع دول بعد سوريا وليبيا وغرب افريقيا وادعى التنظيم الارهابي انه اسقط هليكوبتر فرنسية على الحدود النيجرية المالية ومقتل جنديين امريكيين في النيجر...

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