2019/06/21 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ندّدت طهران في رسالة بعثت بها الخميس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بـ"الاستفزاز" الأميركي "البالغ الخطورة" بعدما اسقطت القوات المسلّحة الإيرانية طائرة أميركية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة ايرانية الى الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة ايرانية الى الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).