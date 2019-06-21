برنامج الأغذية العالمي يعلّق جزئياً إرسال مساعدات غذائية إلى اليمن

2019/06/21 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن برنامج الأغذية العالمي الخميس تعليق إرسال مساعدات غذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن بسبب خطر الاستيلاء عليها من قبل

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