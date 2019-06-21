2019/06/21 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ادانت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، اليوم الجمعة، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب محمد علي زيني.وقال المتحدث باسم الكتلة حمد الله الركابي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تدين الكتلة النيابية لتحالف سائرون محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب محمد علي زيني عضو تحالف سائرون”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة سائرون تدين محاولة الاغتيال الفاشلة التي عرض لها النائب محمد علي زيني وكالة خطوة برس.

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