2019/06/21 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، عن كيفية مقتل الانتحاري في خانقين.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “الانتحاري قتل بواسطة رمانة يدوية كانت بحوزته”.واضاف ان “الانتحاري تعثر في الطريق وسقط ما ادى الى انفجار الرمانة ومقتله على الفور”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحزام الناسف الذي كان يرتديه انتحاري خانقين وكالة خطوة برس.

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