تركيا تحكم بالسجن مدى الحياة لـ 151 متهما بمحاولة الانقلاب الفاشلة

2019/06/21 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قضت محكمة تركية، أمس الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق 151 شخصا في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي جرت العام 2016، وفق ما

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