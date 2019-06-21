صحيفة أمريكية: ما يراه ترامب سلاماً يراه آخرون تعبيراً

2019/06/21 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا تحت عنوان "ما يراه ترامب سلاماً شرق أوسطي، يراه آخرون عقلية (تعبيرا) عنصرية كولونيالية استعمارية"، أشارت فيه إلى

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