ايران تشتكي من “شذوذ” الزوار العراقيين في قم

2019/06/21 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مهدي بهشتيان، المسؤول في “لجنة الأمر بالمعروف” الإيرانية، اليوم الخميس إلى مزيد من الإشراف والتعامل مع “شذوذ” الرعايا الأجانب، وخاصة “الزوار العراقيين” في قم.

وقال “قضية الرعايا الأجانب حول ضريح السيدة معصومة هي واحدة من أهم المشاكل، ويجب أن يكون هناك المزيد من الإشراف على الرعايا الأجانب الذين يأتون إلى قم”.

وقال مهدي بهشتيان “مدينة قم تستقطب ملايين الزوار من مدن ودول إسلامية مختلفة، كل عام، بسبب وجود ضريح السيدة معصومة، لكن في قضية الرعايا الأجانب بعض الأفراد لديهم الکثير من الشذوذ، ويجب أن يتم الإعداد لمواجهة هذه القضية جيدًا”.

وأكد بهشتيان: “إننا نواجه الزوار العراقيين في هذا الصدد، على الرغم من أن وجودهم مؤقت، لكن مع ذلك، يقوم بعضهم بسلوكيات شائهة، ويجب التعامل مع هذه السلوكيات”.

ولم يوضح المسؤول الايراني طبيعة اشاراته.

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