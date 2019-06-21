السعودية تبدأ رسميا بمنح تأشيرات الحج في بغداد بهذا الموعد

2019/06/21 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية يوم الخميس عن البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

واتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد، بحسب ما اعلنته الهيئة يوم الاربعاء.

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