تحالف سائرون يصدر بياناً بخصوص تعرض احد نوابه لمحاولة اغتيال

2019/06/21 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها احد نوابه، مطالبا القوات الامنية بفتح تحقيق فوري للكشف عن الجناة.

وقال التحالف في بيان ان “الكتلة النيابية لتحالف سائرون تدين محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب محمد علي زيني عضو تحالف سائرون”.

واضاف البيان “وفي الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهذه المحاولة الاجرامية الجبانة، نؤكد استمرار تحالف سائرون في مشروعه الاصلاحي ومحاربة الفساد”، قائلاً “لن تثنينا هذه المحاولات المتكررة عن المضي في اكمال المسيرة مهما كانت التضحيات”.

ودعا التحالف “الجهات الامنية الى فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

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