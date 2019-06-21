الشيخ خميس الخنجر يقدم التهاني لنقيب الصحفيين بفوزه بعضوية #الاتحاد_الدولي

2019/06/21 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعما للمسيرة الإعلامية ومساندتها لنقل المعلومة وتوثيقها بشفافية وحيادية؛ ولتوعية المجتمع وتثقيفه عبر الكلمة الهادفة لتقويمه قدم الأمين العام لحزب #المشروع_العربي في العراق الشيخ #خميس_الخنجرالتهاني لنقيب الصحفيين العراقيين #مؤيد_اللامي بمناسبة فوزه بانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، وتمنى الخنجر في تهنئته التقدم والازدهار للامي والموفقية لما فيه خير الوطن وشرف المهنة.

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