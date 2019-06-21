سائرون يصدر بياناً بخصوص تعرض احد نوابه لمحاولة اغتيال

2019/06/21 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دان تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها احد نوابه، مطالبا القوات الامنية بفتح تحقيق فوري للكشف عن

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