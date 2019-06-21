رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: سنعمل على إسناد الاستقرار والسلام

2019/06/21 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني قادة وآمري أفواج قيادة العمليات

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