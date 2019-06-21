أعضاء بحزب ترامب في مجلس النواب الأميركي يصدرون بيانا يطالب برد “محسوب” على اعتداءات إيران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/21 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي يصدرون بيانا يطالب برد “محسوب” على اعتداءات إيران ودعا ترامب القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس لحضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات ظهر اليوم قال ترامب ردا على سؤال بشأن مهاجمة #إيران: ستعرفون قريبا وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه كان لديه شعور بأن “جنرالا أو شخص ما” “فضفاض...

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