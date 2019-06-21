قدم أغنية جديدة لأول مرة بعنوان “إصعد بعزمك” مهداه لولي العهد السعودي

2019/06/21 | 02:40

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حسين الجسمي يتألق في ليلة أسطورية تاريخية مع جمهور جدة

قال في كلمة حب واحترام وأخوة: أنا سعودي اليوم بالإمارات

جدة – 20 يونيو 2019:

في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تألق سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” وجال مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته، والذين رددوها جميعها دون استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره، تاركين في ذاكرتهم ليلة استثنائية ستبقى عالقة في ذاكرة كل من حضرها في المسرح بالواجهه البحرية، أو عبر الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون mbc وقناة وناسة سفي جميع أنحاء العالم.

وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها معتبراً نفسه سعودياً كما هو إماراتياً، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح بمحبة صادقة وخالصه: “أنا سعيد أنني اليوم بينكم هنا في جدة، ولن أقول أنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات”، ليبدأ بعدها السهرة الغنائية التاريخية التي قدم بها لأول مرة أغنية مهداه لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حملت عنوان “إصعد بعزمك” من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، والحان وتوزيع وليد فايد، وذلك بمرافقة فرقة إستعراضية سعودية حاملين العلم السعودي والسيوف، مقدمين أدائهم على المسرح أمام الجمهور.

وشاركت في إحياء الحفل الذي نظم ضمن حفلات “موسم جدة” الى جانب حسين الجسمي الفنانة اللبنانية يارا، وقام حسين قبل وبعد الحفل بتسجيل مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع الصحافة الحاضرة من قنوات وإذاعات، والتقى في كواليس الحفل مع مجموعة كبيرة من الجمهور ومنهم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة الذي أصّر على التواصل والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية.

المكتب الإعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

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