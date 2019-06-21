2019/06/21 | 03:12

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو…راس محمد بن سلمان مطلوب للعدالة الدولية بمقتل خاشقجي وعادل الجبير بحالة جنون بعد تقرير كالامارد للامم المتحدة !. حميد الشاكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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