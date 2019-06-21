2019/06/21 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تهدد تركيا بعقوبات بسبب "إس-400" وأردوغان يتوعد بالرد قالت الحكومة الأميركية، إن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لاعتزامها شراء منظومة دفاع صاروخي روسية مازال خيارا "واردا جدا "بينما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد في حالة اتخاذ مثل هذه الخطوة.وأكد كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، أن الولايات المتحدة ودولا أخرى حليفة بحلف شمال الأطلسي ما زالت في مباحثات مع تركيا لحل هذا الخلاف.وأوضح كوبر اثناء زيارته لبروكسل حيث يوجد مقر الحلف "البحث عن حل ما زال ممكنا اليوم لكن فرض عقوبات يظل أمرا واردا جدا في هذه المرحلة".وفي إسطنبول، قال أردوغان إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب عزمها شراء منظومة دفاع صاروخي روسية، لكنه سيرد إذا قامت بذلك.وكرر أردوغان، في مؤتمر صحفي نادر لوسائل الإعلام الأجنبية، القول إن شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية بات أمرا محسوما، وأضاف أن على الولايات المتحدة التفكير مليا قبل فرض عقوبات على عضو في حلف شمال الأطلسي.وأورد أردوغان "أنا لا أرى أي إمكانية لمثل هذه العقوبات" لكنه استدرك قائلا إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات "فسيكون لدينا عقوباتنا الخاصة بنا".وهددت واشنطن مرارا بفرض عقوبات ما لم تتراجع أنقرة عن صفقة شراء منظومة إس-400.وقال أردوغان إن تسليم المنظومة سيبدأ في النصف الأول من يوليو.ويستند توقع أردوغان بعدم فرض عقوبات أميركية على بلاده فيما يبدو على علاقته الشخصية بالرئيس دونالد ترامب.وقال أردوغان "أقول هذا بكل صراحة وصدق، علاقاتنا مع ترامب في وضع يمكنني القول عنه إنه جيد للغاية...ففي حالة وقوع أي مشكلات، نجري اتصالات هاتفية على الفور".وذكر أردوغان أنه سيناقش المسألة مع ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يوني، وأن المشكلة تتعلق إلى حد كبير بالمسؤولين الأميركيين الآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تهدد تركيا بعقوبات بسبب "إس-400" وأردوغان يتوعد بالرد) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تهدد تركيا بعقوبات بسبب "إس-400" وأردوغان يتوعد بالرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).