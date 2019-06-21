بيلوسي: الوضع مع إيران بحاجة لمقاربة ذكية وليست متهورة

2019/06/21 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي: الوضع مع إيران بحاجة لمقاربة ذكية وليست متهورةقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، أن الوضع مع إيران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا.وأكدت أن أميركا بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران.وقالت بيلوسي إنها مقتنعة بأن إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأميركية تم في المجال الجوي الدولي.واكدت أنه يجب الحصول على تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية إذا سعت أميركا لصراع مع إيران.فيما عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترمب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجةلبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونجرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون منأن ينجر هو والإدارة إلى حرب".بدوره قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة، ان على إدارة ترمب أن ترد "ردا محسوبا" على إيران.وقال كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان "هاجمت إيران ملكية أميركية هجوما مباشرا فوق مياه دولية.وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".جاء ذلك خلال اجتماع لقادة مجلس الشيوخ و النواب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض بهدف بحث التطورات بخصوص إيران.وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة "ستعرفون قريبا"، مؤكدا أنه لا يستبعد ردا أميركا على الحادثة.وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، مؤكدا أن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي.وقال: "لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية".وأكد الرئيس الأميركي أن الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

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