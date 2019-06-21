2019/06/21 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبـز وخمـر – المقطوعة السّابعة – للشاعر الألماني فريدريش هولدرلين (1770-1843) –

ترجمة د.



بهجت عباس

ولكن يا صديقي! نأتي جِـدَّ متأخرين.



حقّـاً إنَّ الآلهة تحـيا،

ولكنْ فوق الرأس عالـياً في عالم آخر.

تعمل هناك إلى ما لا نهايةَ لتحافظَ على بقائنا ،

ويظهر أنّـها لا تبالي إلا قليلاً ، فيما لو عِشـنا .

لأنَّ وعاءً رقـيقاً لا يستطيع أنْ يحتـويَها دائماً ،

إلاّ عند أزمـنةٍ فقط يتحمّل فيـها الإنسانُ العبءَ الإلهيَّ .

وبعد هذا فالحياة هي حلم منها حولهم .



ولكنَّ الجّـنونَ

يُسعِفُ، مثلَ سُـباتٍ ويجعلنا الشَّـقاءُ والليلُ أقوياءَ ،

إلى أنْ يترعرعَ أبطالٌ من المهد الحديد ،

تكون لهم قلوبٌ قوية ، كما كان مألوفاً من قبلُ ، تضاهي قلوبَ الآلهة .

ومن ثمَّ يأتون راعدين.



ولكنْ في غضون ذلك أفكّر غالباً

أنْ أنامَ أفضلَ من أنْ أكونَ بلا رفـاق ،

منتظراً دومـاً ، ماذا أعمل خلالَ ذلك ، وما عسى أنْ أقولَ ،

لا أدري ، وما فائدة الشعراء في زمن عَجـيف؟

ولكـنْ ، كما تقـولُ ، إنهم مثلُ كهّـانِ إلـه الخمر المقدّسـين،

الذين تجَوّلوا في ليلة مقدّسة من مكانٍ إلى آخرَ.

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