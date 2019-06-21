خبـز وخمـر – المقطوعة السّابعة – للشاعر الألماني فريدريش هولدرلين (1770-1843)

ترجمة د.
بهجت عباس
ولكن يا صديقي! نأتي جِـدَّ متأخرين.
حقّـاً إنَّ الآلهة تحـيا،
ولكنْ فوق الرأس عالـياً في عالم آخر.
تعمل هناك إلى ما لا نهايةَ لتحافظَ على بقائنا ،
ويظهر أنّـها لا تبالي إلا قليلاً ، فيما لو عِشـنا .
لأنَّ وعاءً رقـيقاً لا يستطيع أنْ يحتـويَها دائماً ،
إلاّ عند أزمـنةٍ فقط يتحمّل فيـها الإنسانُ العبءَ الإلهيَّ .
وبعد هذا فالحياة هي حلم منها حولهم .
ولكنَّ الجّـنونَ
يُسعِفُ، مثلَ سُـباتٍ ويجعلنا الشَّـقاءُ والليلُ أقوياءَ ،
إلى أنْ يترعرعَ أبطالٌ من المهد الحديد ،
تكون لهم قلوبٌ قوية ، كما كان مألوفاً من قبلُ ، تضاهي قلوبَ الآلهة .
ومن ثمَّ يأتون راعدين.
ولكنْ في غضون ذلك أفكّر غالباً
أنْ أنامَ أفضلَ من أنْ أكونَ بلا رفـاق ،
منتظراً دومـاً ، ماذا أعمل خلالَ ذلك ، وما عسى أنْ أقولَ ،
لا أدري ، وما فائدة الشعراء في زمن عَجـيف؟
ولكـنْ ، كما تقـولُ ، إنهم مثلُ كهّـانِ إلـه الخمر المقدّسـين،
الذين تجَوّلوا في ليلة مقدّسة من مكانٍ إلى آخرَ.
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